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Hatay'da YPG/PKK'lı teröriste müebbet hapis cezası verildi

Suriye'de 16 yaşındayken katıldığı YPG/PKK'nın elinden ailesinin ve emniyet güçlerinin iknası sonucu kurtulan terörist M.Ş.Ç. müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

17.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:44
Hatay'da YPG/PKK'lı teröriste müebbet hapis cezası verildi
Suriye 'de 16 yaşındayken katıldığı YPG/PKK'nın elinden ailesinin ve emniyet güçlerinin iknası sonucu kurtulan terörist M.Ş.Ç. müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık M.Ş.Ç. (20) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Sanık M.Ş.Ç. savunmasında, pişman olduğunu belirterek tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan yargılanan sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.
Sanık hakkında Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK ile organik bağ içerisinde bulunarak çatışmaya girmiş olmasından dolayı "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Suriye, Hatay, YPG, Güncel

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