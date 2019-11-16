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Hatay'da zincirleme kaza 6 yaralı

Hatay'da zincirleme kaza: 6 yaralıHATAY'da, 4 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

16.11.2019 09:17 | Son Güncelleme: 16.11.2019 09:18
'da zincirleme kaza: 6 yaralı
HATAY'da, 4 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Antakya- yolu Harbiye mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 31 ZH 026 plakalı traktör, 31 DM 250 plakalı otomobil, 31 S 0057 plakalı yolcusu bulunmayan öğrenci servis minibüsü ve 31 EB 628 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Halil İbrahim KARAÇAY- Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)-
Hatay'da zincirleme kaza 6 yaralı

Yayladağı, Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA


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