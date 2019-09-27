Hatay'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Hatay
'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Refik Yücedağ yönetimindeki 31 ACM 86 plakalı araç, Defne
ilçesi Şükrü Balcı
Caddesi'ndeki alt geçitten çıktıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen Züher Çekmez'in kullandığı 01 AAP 055 plakalı araca, ardından İnal Büyükaşık'ın kontrolündeki 31 DK 715 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Refik Yücedağ, olay yerine gelen ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kazaya karışan otomobiller, çekici ile yoldan kaldırıldı.