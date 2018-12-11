Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası

Hatay
'ın Antakya
ilçesinde meydana gelen 4 aracın karıştığı kazada zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Alınan bilgiye göre, çevre yolunda Serdar Yıldız
'ın kullandığı 20 BK 058 plakalı otomobil, sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 SU 545 plakalı otomobile çarptı.
Daha sonra bu otomobile Nurettin Yıldırım
'ın kullandığı 06 BBG 283 plakalı otomobil ve Mehmet Yüzgülen'in kullandığı 31 ABK 428 plakalı otomobil çarptı.
4 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, hasar meydana geldi.
Serdar Yıldız,Antakya,Hatay
11 Aralık 2018 Salı 18:29