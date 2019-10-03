Haberler » Güncel » Haber

Hatay'da zırhlı askeri aracın devrilmesi

Hatay'ın Belen ilçesinde jandarma personelini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç'in Gaziantep'teki babaevine Türk bayrağı asıldı.

03.10.2019 17:02Hatay'da zırhlı askeri aracın devrilmesi
Hatay'ın Belen ilçesinde jandarma personelini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç'in Gaziantep'teki babaevine Türk bayrağı asıldı.
Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, İl Müftüsü Ahmet Çelik ve askeri yetkililer, şehit Dinç'in merkez Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'ndeki evine giderek, oğullarının şehadet haberini verdi.
Haberi duyan Dinç'in yakınları ve vatandaşlar, taziye için şehidin babaevine geldi.
Şehidin ailesi taziyeleri kabul ederken, babaevine Türk bayrağı asıldı ve sokağa taziye çadırı kuruldu.
Hatay'ın Belen ilçesinde, Belen-Amanos Dağları bölgesinde devriye görevi yapan jandarma personelini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 2 uzman çavuş şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

Jandarma, Belen, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:58 Görüşmede, Türkiye'nin ABD'den silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye...
22:57 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile "güvenli bölge"yi görüştü
22:57 Siber güvenlik uzmanı demircan'dan mavli balina uyarısı
22:56 7. Ulusal Fıtık Kongresi başladı
22:56 Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceği...
22:56 (Ek Görüntü)JÜPİTER VE AY BİRBİRİNE EN YAKIN KONUMDA TÜRK BAYRAĞI'NI ANDIRDI
22:54 Mısır'da gözaltına alınan bazı yabancılar serbest bırakıldı