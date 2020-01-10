Haberler » Güncel » Hatay'da ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 5 zanlı Osmaniye'de yakalandı - Haber

Hatay'da ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 5 zanlı Osmaniye'de yakalandı

Hatay'da, iki evden yaklaşık 30 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 5 şüpheli Osmaniye'de gözaltına alındı.

10.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:06Hatay'da ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 5 zanlı Osmaniye'de yakalandı
'da, iki evden yaklaşık 30 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 5 şüpheli 'de gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Antakya ilçesinde 29 ve 30 'ta, iki ikametten yaklaşık 30 bin liralık ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı incelemede "kapıların dilini" düşürüp evlere girerek ziynet eşyalarını çalan şüphelilerin daha sonra Osmaniye'ye kaçtığını belirledi.
Osmaniye'de 5 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, T.Y, A.Ç, Y.Y, Y.T. ve Ö.O'yu yakaladı. Hatay Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Osmaniye, Aralık, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:40  Dünyada sadece Denizli'de bulunan bir bitki türü keşfedildi (2) - Haber
15:40  Amasya'da alışveriş merkezindeki yangında ölenler son yolculuklarına uğurlandı - Haber
15:40  Mandala ile özgürleşin! - Haber
15:40  "Kayseri Şehir Hastanesi İşletme Dönemi 6. Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı - Haber
15:36  KGK Çorum Temsilciliğine Hacı Odabaş atandı - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10.01.2020 15:44:44