03.07.2019 11:03
Haberler» Güncel» Haber

Hatay'daki boğulma vakası

Hatay

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, serinlemek için abisiyle birlikte girdiği denizde boğulmaktan kurtarılarak hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, serinlemek için abisiyle birlikte girdiği denizde boğulmaktan kurtarılarak hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, dün Özerli Mahallesi Dörttaş Sahili yakınlarında hayvanlarını otlatan Mehmet Kılınç (64) ve kardeşi Mithat Kılınç (44), serinlemek için denize girdi.
Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan kardeşler, çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılmıştı.
Ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Mehmet Kılınç dün hayatını kaybederken, Osmaniye'de özel bir hastaneye sevk edilen kardeşi Mithat Kılınç da bugün müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Mehmet Kılınç, Dörtyol, Hatay, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:59   DHA DIŞ - Aralıklı oruç, tip 2 diyabete karşı koruyucu olabilir
11:58   Melike'den 9 gündür haber alınamıyor
11:57   BAKAN SOYLU: PRENSİBİMİZ DÜZENLİ GÖÇÜ YÖNETMEK, DÜZENSİZ GÖÇÜ ENGELLEMEK ÜZERİNEDİR
11:57   Başkan Akın Turgutlu için projeleri sıraladı
11:57   Başkan Özcan, OSB başkanlığına yeniden seçildi
11:57   Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor reyhan şerbeti
11:57   Almanya'ya yabancı kalifiye elemen getirmek zorundayız