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Hatay'daki ceza infaz kurumlarında Kovid-19'a karşı sıkı tedbirler alındı

Hatay'daki ceza infaz kurumlarında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, kurum çalışanları, hükümlü ve tutukluların virüsten etkilenmemesi için sıkı tedbirler alındı.

07.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:48
Hatay'daki ceza infaz kurumlarında Kovid-19'a karşı sıkı tedbirler alındı
Hatay 'daki ceza infaz kurumlarında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, kurum çalışanları, hükümlü ve tutukluların virüsten etkilenmemesi için sıkı tedbirler alındı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Hatay T Tipi Kapalı ve Açık, Hatay Açık ve Hatay Çocuk ve Gençlik Kapalı ceza infaz kurumlarında, sağlık önlemleri arttırıldı.
Kurum çalışanları, hükümlü ve tutukluların virüsten etkilenmemesi için alınan tedbirler çerçevesinde, hükümlü ve tutukluların düzenli olarak ateşleri ölçülüyor, salgına karşı koğuşlar başta olmak üzere ortak kullanım alanları ve koridorlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, yaptığı açıklamada, hem ceza infaz kurumlarındaki personellerin sağlığı hem de hükümlü ve tutukluluların salgından korunması için birçok tedbir aldıklarını söyledi.
Bu kapsamda, ceza infaz kurumlarındaki personellerin kentteki 3 öğrenci yurduna yerleştirilmesinin sağlandığını belirten Ataman, şöyle devam etti:
"Orada personellerimizin ikinci bir emre kadar izole edilerek barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına karar verdik. Kurumlarımızdaki sirkülasyonun azaltılması için vardiya saatlerini 24 saat nöbet, 72 saat istirahat olacak şekilde yeniden düzenledik. Kurumlara dışarıdan girmesi zorunlu olan doktor, diş hekimi, sağlık ekiplerinin gerekli izolasyon tertiplerini kuşanarak kurum içerisine alınmasına, izolasyon tertibatını kuşanmayan hiçbir görevlinin de içeriye alınmaması sağlıyoruz. Ceza infaz kurumlarımızda hem personellerimiz için hem de hükümlü ve tutuklular için tüm tedbirler en üst seviyede alınmıştır. Bugüne kadar hem adliyemizde hem de açık ve kapalı ceza infaz kurumlarımızın tamamında görev yapan hiçbir personelde, hükümlülerde ve tutuklularda pozitif çıkan bir koronovirüs vakasına rastlanmamıştır."
Ataman, ceza infaz kurumu personellerinin kalacağı yurtlarda gerekli temizlik, dezenfeksiyon ve hijyen hizmetlerinin de titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.
İzolasyonda kalan personellerin hastalık belirtilerinin bulunup bulunmadığı konusunun titizlikle takip edildiğini ve ateşlerinin düzenli şekilde ölçüldüğünü belirten Ataman, izolasyonda kalan personelin ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için de idari izinde bulunanların arasından "vefa grubu" oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Başsavcı, Hatay, Güncel
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