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Hatay'daki kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırın polis uygulama noktasındaki araçlara çarptığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi defnedildi.

03.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:06
Hatay'daki kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi
Hatay 'ın İskenderun ilçesinde tırın polis uygulama noktasındaki araçlara çarptığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi defnedildi.
Ali, Leyla ve Esmehan Yıldırım'ın cenazeleri İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çankaya Mezarlığı'na getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Ali ve Leyla Yıldırım çifti ile kardeşi Esmehan Yıldırım'ın cenazeleri defnedildi.
Ailenin bir haftadır Kovid-19 uyarıları kapsamında evlerinde kaldıkları, bankadaki işlemleri için dışarıya çıktıkları öğrenildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı. Kazadan yara almadan kurtulan tır şoförü Bayram A. gözaltına alınmıştı.
Öte yandan kazada yaşamını yitirenlerin yakınları tarafından kazanın olduğu yere karanfiller bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İskenderun, Polis, Hatay, Güncel
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