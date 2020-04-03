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Hatay'daki kazada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırın polis uygulama noktasındaki araçlara çarptığı kazada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

03.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:18
Hatay'daki kazada yaralanan kişi hayatını kaybetti
Hatay 'ın İskenderun ilçesinde tırın polis uygulama noktasındaki araçlara çarptığı kazada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyreden Bayram A. idaresindeki 33 CSF 03 plakalı zeytinyağı yüklü tırın Denizevleri kavşağı yakınlarında freni boşaldı.

Tır, önce Deniz Alayı kavşağında polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan ve kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Enes Kul (21) burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Enes Kul'un hayatını kaybetmesiyle birlikte ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Öte yandan dün hayatını kaybeden 5 kişinin de isimlerinin Ali Yıldırım, Leyla Yıldırım, Esmehan Yıldırım, Onur İsakoğlu ile Burhan İsakoğlu öğrenildi.

Kazada yaralanan 22 kişinin ise İskenderun ve Antakya'daki çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor.

Olay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan tır şoförü Bayram A, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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