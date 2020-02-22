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Hatay'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavı şüphelileri serbest bırakıldı

Hatay'da 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 18 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

22.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:20Hatay'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavı şüphelileri serbest bırakıldı
'da 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 18 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 2009'da yapılan sınavda usulsüzlük yaptığı iddia edilen FETÖ mensuplarına yönelik 18 Şubat'ta düzenlediği operasyon kapsamında, 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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