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Hatay'daki orman yangını, 13 saat sonra söndürüldü

Hatay'daki orman yangını, 13 saat sonra söndürüldü (2)SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYORHatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde dün akşam çıkan, 13 saatlik çalışmayla söndürülen orman yangınıyla ilgili incelemesi sürüyor.

18.09.2019 16:28
Hatay'daki orman yangını, 13 saat sonra söndürüldü (2)
SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde dün akşam çıkan, 13 saatlik çalışmayla söndürülen orman yangınıyla ilgili incelemesi sürüyor. Yangının 25 ayrı noktada çıkması nedeniyle sabotaj iddiaları da araştırılıyor.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin de yangını madde bağımlılarının çıkarmış olabileceği ya da sabotaj ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.
Hatay'daki orman yangını, 13 saat sonra söndürüldü

Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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