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Hatay'daki orman yangını söndürüldü

Hatay'daki orman yangını söndürüldü Dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını bugün sabah saatlerinde söndürüldüHATAY - Hatay'da dün akşam saatlerinde başlayan yangın gece saatlerinde kontrol altına alınırken rüzgarında etkisiyle yeniden alevlenen orman yangını sabah saatlerinde söndürüldü.

19.08.2019 09:48
Hatay'daki orman yangını söndürüldü
Hatay'daki orman yangını söndürüldü
Dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını bugün sabah saatlerinde söndürüldü
HATAY - Hatay'da dün akşam saatlerinde başlayan yangın gece saatlerinde kontrol altına alınırken rüzgarında etkisiyle yeniden alevlenen orman yangını sabah saatlerinde söndürüldü.
İlçeye bağlı Kisecik Mahallesi Gediktepe mevkisinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda gece saatlerinde kontrol altına alındı. Kontrol altında olan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yeniden diğer alanlara yayıldı. Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından gece boyu süren müdahale sonucunda yangın sabah saatlerinde söndürüldü.
Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
Hatay'daki orman yangını söndürüldü

Sabah, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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