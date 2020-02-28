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Hatay'daki panik kameralara yansıdı! Helikopterler getirdi, sağlık görevlileri koştu

Hain saldırıda yaralanan askerlerimiz helikopterle getirildi! O anlar kamerada...

28.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:51Hatay'daki panik kameralara yansıdı! Helikopterler getirdi, sağlık görevlileri koştu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Soçi Mutabakatı kararları ile konuşlandığı 'de Esed Rejimi tarafından kalleş bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Mehmetçik'in tabur olarak kullandığı iki bina hedef olarak belirlendi ve haince vuruldu. TSK misli ile karşılık verdi. Rejim unsurları yok edilirken, yüzlerce Rejim yanlısı etkisiz hale getirildi. Şehitlerimiz ve yaralılarımız bölgeden helikopterler ve ambulanslarla tahliye edildi. Yaralılarımızın Hatay Devlet Hastanesi'ne helikopterle getirildiği anlar kameralar tarafından kaydedildi.


Astana, İdlib, TSK, Güncel

28.02.2020 12:15:33