Hatay'daki panik kameralara yansıdı! Helikopterler getirdi, sağlık görevlileri koştu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Astana ve Soçi Mutabakatı kararları ile konuşlandığı İdlib 'de Esed Rejimi tarafından kalleş bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Mehmetçik'in tabur olarak kullandığı iki bina hedef olarak belirlendi ve haince vuruldu. TSK misli ile karşılık verdi. Rejim unsurları yok edilirken, yüzlerce Rejim yanlısı etkisiz hale getirildi. Şehitlerimiz ve yaralılarımız bölgeden helikopterler ve ambulanslarla tahliye edildi. Yaralılarımızın Hatay Devlet Hastanesi'ne helikopterle getirildiği anlar kameralar tarafından kaydedildi.