Hatay'daki Sağanak

11 Aralık 2018 Salı 16:40



11 Aralık 2018 Salı 16:40

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerindeki sağanak nedeniyle hasar gören yollarda onarım, derelerde ise temizlik çalışması yapılıyor.Kentte iki gün etkili olan yağışın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesine yönelik Devlet Su İşleri (DSİ) ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.Ekipler, Amanos Dağları eteklerindeki Karlısu, Oğlakören ve Kuzeytepe mahallelerinde yağış sonrası yola devrilen ağaçları kaldırdı.Sokakları kaplayan çamur ile derelerde biriken moloz yığınlarını iş makineleriyle temizleyen ekiplerin, çöken yolların onarımı için başlattığı çalışma devam ediyor.