Hatay'daki Suriyelilerden İdlib protestosu

HATAY'da yaşayan bir grup Suriyeli, Beşşar Esad rejiminin İdlib'te gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Antakya'daki Milli İrade Parkı'nda toplanan bir grup Suriyeli, yaptıkları basın açıklamasında Esad rejiminin hava saldırılarını protesto etti. Ellerinde savaş karşıtı çeşitli döviz ve pankartlar bulunan Suriyeli grup, saldırıların bir an önce durmasını istedi.

Grup adına konuşan Adnan Şuguri, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Son günlerde özellikle İdlib bölgesinde rejim bombardımanına, katliama Türkiye haricinde tüm dünya sessiz kalıyor. Nerede insan hakları? Nerede insanlık? Nerede Arap dünyası? Nerede bu Müslümanlar? Bu katliama ne kadar sessiz kalacaksınız?" dedi.

Geçen hafta Maaret El Numan ilçesine yapılan saldırıda ayağından yaralanan Suriyeli Muhammed Al Mahir ise bombardıman sırasında annesini, babasını ve iki kardeşini kaybettiğini belirterek İdlib'deki milyonlarca insanın can güvenliği bulunmadığını söyledi.

Polisin geniş çaplı güvenlik önlemi aldığı basın açıklamasının ardından grup olaysız dağıldı.