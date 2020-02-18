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Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü tutuklandı.

18.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:22Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü tutuklandı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 301 bin 375 uyuşturucu hap, 115 kilo 483 gram esrar, 1 kilo 850 gram uyuşturucu içerdiği değerlendirilen toz madde, 4 hassas terazi ve 2 tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.
Polis firari 4 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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