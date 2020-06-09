Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 34 tutuklama

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 39 zanlıdan 34'ü tutuklandı.

Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 34 tutuklama
09.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:01
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 39 zanlıdan 34'ü tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yaptığı operasyon kapsamında 34 zanlının yakalamasının ardından 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Jandarma ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan 39 zanlıdan 34'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kırıkhan, Antakya, Defne, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde, 41 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalanmıştı. 3,5 gram toz esrar, 1 kilo 6 gram kubar esrar, 17 kök Hint keneviri, 14 gram kenevir tohumu, 147,35 gram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu hap ile 3 tabanca, 4 şarjör, 2 bıçak, 3 av tüfeği, 3 el telsizi, 34 cep telefonu ele geçirilmişti. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Hatay, 3. Sayfa, Haber

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