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Hatay'dan 81 ilin sağlık müdürlüklerine Yayladağı lokumu gönderildi

Hatay'da Yayladağı Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden 81 ildeki sağlık çalışanlarına lokum gönderildi.

26.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:05
Hatay'dan 81 ilin sağlık müdürlüklerine Yayladağı lokumu gönderildi
Hatay 'da Yayladağı Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden 81 ildeki sağlık çalışanlarına lokum gönderildi.
Belediye Başkanı Mustafa Sayın'ın da katıldığı programla, hazırlanan Yayladağı lokumu kolileri, Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlüklerine yollandı.
Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hampolat'a da bir koli lokum götüren Sayın, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Sağlıkçılara duydukları minneti göstermek istediklerini anlatan Sayın, "Bu zorlu süreçte bizlerin de temsili bir katkısı olması amacıyla meşhur lokumumuzu sağlıkçılara ikram etmek istedik. Kolileri kargoyla yolladık. 'Sağlık çalışanlarına itaat et, rahat et' sloganıyla gönderdiğimiz lokumlar yiyenlere afiyet olsun." dedi.
Hampolat da Sayın'a teşekkür ederek, "Tüm sağlık çalışanları adına bu ikramı kabul ediyorum. 'Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım inşallah.' diyorum. Kısa sürede güzel haberler verileceğinden eminim." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Sayın, AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen ve meclis üyeleriyle, Yayladağı Devlet Hastanesini ziyaret etti. Sayın, Başhekim Mustafa Kahraman'a çalışmaları için teşekkür ederek, bir koli lokum verdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Mustafa Sayın, Yayladağı, Hatay, Güncel

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