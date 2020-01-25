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Hatay'dan deprem bölgesine ekip ve yardım malzemesi desteği

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, belediye öncülüğünde vatandaşlar tarafından temin edilen 2 tır yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

25.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:18
'ın ilçesinde, belediye öncülüğünde vatandaşlar tarafından temin edilen 2 tır yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.
Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, uğurlama töreninde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe halkının Elazığ'daki vatandaşların yanında olduğunu söyledi.
Hacıoğlu, kısa süre içinde içerisinde toplanan 5 bin battaniye, 5 bin yorgan, 2 bin sünger yatak dolusu iki tırın bölgeye yola çıkarıldığını kaydetti.
Depremzedelere yardımda bulunmak için ailesiyle uğurlama törenine gelen 7 yaşındaki Meryem Ceylin de depremden etkilenen çocuklar için çok üzüldüğünü, bu yüzden oraya battaniyesi ve oyuncağını gönderdiğini belirtti.
Hatay'dan deprem bölgesine ekip ve yardım malzemesi desteği

Reyhanlı, Deprem, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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