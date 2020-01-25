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Hatay'dan depremin yaşandığı Elazığ'a kurtarma ekibi ile yardım malzemesi gönderildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay'dan bölgeye arama kurtarma ekibi ile yardım malzemeleri gönderildi.

25.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:20Hatay'dan depremin yaşandığı Elazığ'a kurtarma ekibi ile yardım malzemesi gönderildi
'ın ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 'dan bölgeye arama kurtarma ekibi ile yardım malzemeleri gönderildi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm imkanlarıyla deprem bölgesindeki vatandaşların yanında olduklarını belirtti.
Savaş, "Elazığ depreminden etkilenen vatandaşlarımız için arama kurtarma uzman ekiplerimiz ile gıda, battaniye, mont ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan 4 tırımız bölgeye yönlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Adana'nın Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da deprem bölgesine ulaştırılmak üzere temin ettikleri bir tır içme suyunun yola çıkarıldığını bildirdi.

Sivrice, Elazığ, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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