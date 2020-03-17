HATAY Denizde erkek cesedi bulundu
Denizde erkek cesedi bulunduHATAY'ın İskenderun ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.
17.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:06
Denizde erkek cesedi bulundu
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.
İskenderun Körfezi açıklarında bir erkeğin hareketsiz halde su üzerinde durduğunu fark eden balıkçılar, sahil güvenlik ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, erkek cesedini alıp, İskenderun Balıkçılar Barınağı'ndan karaya çıkardı. Ceset kime ait olduğunun belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin bir süre önce kaybolan Gürcistanlı gemiciye ait olabileceği öne sürüldü.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.
İskenderun Körfezi açıklarında bir erkeğin hareketsiz halde su üzerinde durduğunu fark eden balıkçılar, sahil güvenlik ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, erkek cesedini alıp, İskenderun Balıkçılar Barınağı'ndan karaya çıkardı. Ceset kime ait olduğunun belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin bir süre önce kaybolan Gürcistanlı gemiciye ait olabileceği öne sürüldü.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :HATAY Denizde erkek cesedi bulundu
Etiketler : İskenderun, Güncel
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