Menü
Haberler ›› Güncel ››HATAY Denizde erkek cesedi bulundu - Güncel

HATAY Denizde erkek cesedi bulundu

Denizde erkek cesedi bulunduHATAY'ın İskenderun ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

17.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:06
Denizde erkek cesedi bulundu
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.
İskenderun Körfezi açıklarında bir erkeğin hareketsiz halde su üzerinde durduğunu fark eden balıkçılar, sahil güvenlik ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, erkek cesedini alıp, İskenderun Balıkçılar Barınağı'ndan karaya çıkardı. Ceset kime ait olduğunun belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin bir süre önce kaybolan Gürcistanlı gemiciye ait olabileceği öne sürüldü. HATAY Denizde erkek cesedi bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler : İskenderun, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Güncel
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Güncel
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Güncel
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi Güncel
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Güncel
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Güncel
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı