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Hatay deredeki balıklar telef oldu, inceleme başlatıldı

Deredeki balıklar telef oldu, inceleme başlatıldıHATAY'ın İskenderun ilçesinde Sarıseki Deresi'nde balıkların ve kurbağaların telef olması nedeniyle inceleme başlatıldı.

28.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:31
Deredeki balıklar telef oldu, inceleme başlatıldı
HATAY'ın ilçesinde Deresi'nde balıkların ve kurbağaların telef olması nedeniyle inceleme başlatıldı.
Sarıseki Mahallesi'ndeki derede çok sayıda telef olmuş balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl ve İskenderun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sudan ve balıklardan numune alarak olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı. İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, balık ve kurbağaların telef olmasının ilk verilere göre sudaki oksijen oranının ani düşüşünden kaynaklandığını söyledi.
Kesin nedenlerin yapılacak incelemeler sonrası ortaya çıkacağını anlatan Prof. Dr. Özcan, Dış kaynaklı ani bir girdiden dolayı ani bir oksijen düşüklüğü bariz bir şekilde görülüyor. Onun tespitini yapabilmek için telef olmuş balıklardan örnek alıp incelenmesi lazım. Ondan sonra net bir sonuç söyleyebiliriz. Şu anda görülen yılan balıkları ki düşük oksijen seviyesinde dahi yaşayabilirler, onların da telef olduğunu görüyoruz. Yukarılara çıktıkça canlı türler görmeye başladık. Bu demek oluyor ki su seviyesindeki oksijen oranı yükselmeye başlıyor dedi.
'KÖPÜRME VARDI'
Derenin yıllardır içerisindeki balıkları avladıklarını ve yaz günleri derede gençlerin yüzdüğünü söyleyen mahalle muhtarı Serkan Saygılı ise, İlk bakmaya geldiğimizde dere içerisinde köpürme vardı. Balıklar ve kurbağaların binlercesi telef olmuştu. Özellikle yılan balıklarının da telef olması bizi şaşırttı. Çünkü bu balıklar çok dayanıklıdır. Bunun üzerine ilgili yerlere, bakanlığa kadar durumu bildirdik diye konuştu.
Hatay deredeki balıklar telef oldu, inceleme başlatıldı

İskenderun, Sarıseki, Güncel

Kaynak: DHA


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