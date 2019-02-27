Hatay Dernekler Federasyonu Gazetecilerle Buluştu

Kaynak: AA

İstanbul'da faaliyet gösteren Hatay Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Yılmazer ve yönetim kurulu üyeleri Habibi Neccar Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerde bir araya geldi.Federasyon Başkanı Hüseyin Yılmazer yeni kurulan bir federasyon olduklarını ve 15 derneğin federasyon çatısı altına gireceğini belirtti.İstanbul'da faaliyet gösterdiklerini ve burada Hatay'ı temsil ettiklerini söyleyen Yılmazer şöyle devam etti:"Hatay Dernekler Federasyonu yaklaşık 45 gün önce 7 kurucu dernek bir araya gelerek kurulmuştur. Şu an İstanbul'da faaliyet gösteren ve şehrimizi temsil eden 17 dernek bulunmaktadır. 17 derneğin 15'i federasyon çatısı altında yer alacaklarını beyan etmiş olup bu süreçte kayıtları devam etmektedir. Üye dernek kabul kayıtları tamamlandığında 15 dernek federasyon çatısı altında toplanmış olacaktır."Yılmazer, federasyon olarak din, dil, ırk ayrımı yapmadan kardeşlik ruhuyla faaliyet göstereceklerini sözlerine ekledi.