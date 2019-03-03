Hatay Devleti'nin Tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen Vefatının 39'uncu Yılında Anıldı

Kaynak: İHA

Hatay Devleti'nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, ölümünün 39'uncu yılında törenle anıldı.Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın valilik binası önünde bulunan Atatürk Anıtı ve Tayfur Sökmen Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Daha sonra bir konuşma yapan Vali Doğan, Türkiye'nin 100 yıl öncesinden daha güçlü olduğunu belirtti. Vali Doğan, "Bin yıllık şehit kanlarıyla sulanmış bu kutsal topraklar işgal edilmeye, parçalanmaya, bölünmeye çalışılırken bu milletin evlatları canları pahasına bu toprakların verilemeyeceğini tüm dünyaya göstermişlerdir. 1914 yılında başlayan 1. Dünya Savaşı çok çetrefilli geçmiştir. Bu millet en zayıf zamanında bu harbe yakalanmıştır. Ama yüreği cesaretle dolu bu milletin evlatları Kut-ul Amare' de, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta olduğu gibi üç kıtada, 7 cephede mücadele etmiş, destanlar yazmıştır. 1918 yılında Osmanlı Devleti'nin yenik sayılması ile birlikte bu milletin evlatları mücadeleye başlamış, bağımsızlık hareketini ayağa kaldırmış ve farklı bölgelerde bağımsızlık mücadelesine girmiştir" dedi.Hatay'da yapılan bu mücadelenin benzerinin doğuda Kars'ta yapılırken, diğer bir benzerinin ise batıda Trakya'da gerçekleştiğini ifade eden Vali Doğan, şöyle devam etti:"Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Misakı Milli sınırları çizildikten sonra toplu bir mücadeleye girilerek bu topraklar tekrar bu milletin evlatlarına teslim edilmiştir. 1923'te Türkiye Devleti'nin kurulmuş olmasına rağmen bu topraklarda bu milletin insanları asla vazgeçmemişler ve mücadeleyi devam ettirmişlerdir. 1939 yılında ana vatanla da birleşerek azim ve kararlılıklarını göstermişlerdir. Tabii bu mücadelede çok şehitler verilmiş. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Rabbim bir daha o günleri bu millete yaşatmasın. Bugünlere geldiğimizde yine etrafımızda birileri benzer hesaplar yapmakta. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100 yıl öncesinden çok daha güçlü ve daha kudretlidir. Bu mücadeleden de Türkiye Cumhuriyeti Devleti başarı ile çıkacaktır. Hemen 40 kilometre yakınımızda dünyanın bütün orduları toplanmış bir vaziyette bir takım hesaplar içerisindedir. Yine Suriye topraklarını, Irak topraklarını, Ortadoğu topraklarını bölüp parçalama hesabı içinde olan bu ülkelere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de vereceği bir cevap vardır. Bu cevabı da bu topraklarda vermektedir. Bunun mücadelesini yapan Türkiye Cumhuriyeti, Misakı Milli sınırları içerisinde ve gönül coğrafyamız içerisinde bulunan insanların hak ve hukuklarını korunmak için büyük gayret göstermektedir. Ben 39. yılında Tayfur Sökmen ve onun silah arkadaşlarını, onunla bu yolda yürüyen bütün kahramanları şükran ve minnetle yad ediyorum."Hatay Valiliğinde gerçekleşen törene Tayfur Sökmen'in yakınları, AK Parti Hatay Milletvekili Sebahat Özgürsoy Çelik, 2'nci Hudut Alayı Komutanı Albay Ahmet Gürbüz, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, vali yardımcıları, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Defne Kaymakamı Nevzat Şengök, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdür Vekili Tuncay Pekin, HESOB Başkanı Abdülkadir Teksöz, Cumhur İttifakı Antakya Belediye Başkan adayı İzzettin Yılmaz, kurum il müdürleri ve öğrenciler katıldı. Programın ardından Vali Doğan, Valilik Tayfur Sökmen Toplantı Salonu'nda Sökmen ailesi ve zamanın devlet adamlarının yakınlarını misafir ederek, konukları ile sohbet etti. - HATAY