Hatay Dörtyol'un MHP'li Belediye Başkanı Toksoy, Partisinden İstifa Etti

<a class='keyword' href='/hatay/' title='Hatay'>Hatay</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/dortyol/' title='Dörtyol'>Dörtyol</a>'un <a class='keyword' href='/mhp/' title='MHP'>MHP</a>'li <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/belediye-baskani-yasar/' title='Belediye Başkanı Yaşar'>Belediye Başkanı Yaşar</a> Toksoy, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Toksoy, akşam saatlerinde makamında yaptığı açıklama ile istiafasını duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/semih-yalcin/' title='Semih Yalçın'>Semih Yalçın</a>, Hatay <a class='keyword' href='/dortyol/' title='Dörtyol'>Dörtyol</a> Belediye Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/yasar-toksoy/' title='Yaşar Toksoy'>Yaşar Toksoy</a>'un ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı.