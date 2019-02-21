21 Şubat 2019, 19:55
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Hatay Dörtyol'un MHP'li Belediye Başkanı Toksoy, Partisinden İstifa Etti

Hatay Dörtyol'un MHP'li Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Hatay Dörtyol'un MHP'li Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Toksoy, akşam saatlerinde makamında yaptığı açıklama ile istiafasını duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'un ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı. Dörtyol, MHP, Hatay, Güncel
Kaynak: DHA