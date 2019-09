Hatay 'durakta matematik projesi' hatay'da başladı

'Durakta Matematik Projesi' Hatay 'da başladıOsmaniye'nin Karacaoğlan Ortaokulu matematik öğretmeni Mukaddes Karip tarafından öğrencilerin matematik korkusunu yenmeleri ve matematiğe karşı olan olumsuz algıyı yıkmak için geliştirdiği 'Durakta Matematik' projesi Hatay'da uygulamaya konuldu.Hatay Anadolu Lisesi tarafından yürütülen proje kapsamında Antakya 'da özellikle işlek caddeler üzerindeki otobüs duraklarına herkesin kolayca öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı. Hatay Anadolu Lisesi, Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, Biz matematiğin bütün dünyanın problemi olduğunu biliyoruz. Bütün eğitimcilerimiz matematiği daha eğlenceli hale getirmek için gayret ediyorlar. İstedik ki; gençlerimiz her an yerde matematiğe ulaşsınlar, eğlenceli ve zevkli bir şey olduğunu bilsinler. Bu anlamda Hatay Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu etkinliği vatandaşlarımızın ilgisine sunmak istedik dedi.Okulun sadece dört duvar arası bina içinde olmadığını belirten Hatay Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Kılınç, Öğrenmenin hayatın her yerinde olması gerektiğini düşünenlerdeniz. Eğitime farklı bir bakış açısı kazandırmak için öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın matematiği sevmesi amacıyla bu projeyi hazırladık. Projede büyük bir emek harcandı. Yapılan resimlerde pedagojik unsurlar göz önüne alındı. Hatay'daki belediye otobüsü duraklarında 60'a yakın karikatür sergilenecek diye konuştu.