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Hatay eğitim dalışında şehit olan astsubay, toprağa verildi

Eğitim dalışında şehit olan astsubay, toprağa verildiBartın'da eğitim dalışı sırasında şehit olan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş (34), memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde toprağa verildi.

21.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:24
Eğitim dalışında şehit olan astsubay, toprağa verildi
Bartın'da eğitim dalışı sırasında şehit olan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan (34), memleketi 'ın Erzin ilçesinde toprağa verildi.
Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Amasra Tarlaağzı Limanı Mağaralar mevkiinde meydana geldi. DEGAK-03 Tim komutanı Astsubay Hakan Karataş, dün 2 uzman erbaş ile birlikte eğitim dalışı için denize daldı. Uzman erbaşlar su yüzüne çıktı. Ancak Hakan Karataş çıkmayı başaramadı. Bunun üzerine 36 kişilik dalgıç ekibi ile arama çalışması başlatıldı. Hakan Karataş'ın dün sabah saatlerinde dün sabah saatlerinde Mağaralar bölgesinde bulundu.
TOPRAĞA VERİLDİ
Memleketi Hatay'ın Erzin ilçesine getirilen evli ve 1 çocuk babası Astsubay Hakan Karataş'ın cenazesi, sabah saatlerinde Gökdere Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından köy mezarlığına getirildi. Burada Karataş için cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yanı sıra askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehit Karataş'ın öğretmen eşi Gülşah Karataş, güçlükle ayakta durabildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Karataş'ın cenazesi Gökdere Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hatay eğitim dalışında şehit olan astsubay, toprağa verildi

Karataş, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA


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