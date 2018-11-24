Hatay Eğitimciler, Öğretmenler Günü'nü Denizde Yüzerek Kutladı

Eğitimciler, Öğretmenler Günü'nü denizde yüzerek kutladı
HATAY'ın İskenderun
ilçesinde aralarında öğretmenlerin de bulunduğu bir grup eğitimci 24 Kasım Öğretmenleri Günü'nü denizde yüzerek kutladı.
Nuran Yılmaz Çok Programlı Lisesi Müdürü Feremez Balaman'ın da aralarında bulunduğu eğitimcilerin de yer aldığı grup 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde geleneksel olarak yaptıkları etkinliği Denizciler'de gerçekleştirdi. Grup kendi arasında Öğretmenler Günü dolayısıyla futbol karşılaşması yaptı. Yağmur altında denize girmeye hazırlanan Müdür Feremez Balaman 'Yağmur' adlı şiir okuduktan sonra Doğu Akdeniz
'in sularına atladı. Ardından da beraberindeki eğitimci ve diğer arkadaşları da tüm eğitimcilerin öğretmenler gününü kutlayarak, tek tek denize atlayıp 24 Kasım'da denizde, kulaç atma keyfi yaşadılar.
İskenderun
24 Kasım 2018 Cumartesi 18:25