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HATAY-EK) Operasyona giden askeri araç uçuruma yuvarlandı: 7 asker yaralı

EK) Operasyona giden askeri araç uçuruma yuvarlandı: 7 asker yaralıHATAY - Hatay'da operasyona giden askerleri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı.

03.10.2019 13:34
HATAY-EK) Operasyona giden askeri araç uçuruma yuvarlandı: 7 asker yaralı
HATAY - Hatay'da operasyona giden askerleri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 3'ü ağır 7 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Belen ilçesi Derekuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Operasyona giden askerleri taşıyan kirpi tipi askeri aracın 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 3'ü ağır 7 asker yaralandı.
Yaralı askerler helikopterle İskenderun ilçesine getirilerek buradan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
HATAY-EK) Operasyona giden askeri araç uçuruma yuvarlandı: 7 asker yaralı

Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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