Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hatay Emniyet Müdürü'nün yaptığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Hatay Emniyet Müdürü'nün yaptığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktıNİĞDE - Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı.

09.09.2019 20:49 Hatay Emniyet Müdürü'nün yaptığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Hatay Emniyet Müdürü'nün yaptığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
NİĞDE - Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı. Karabörk ve 2 çocuğu yaralı olarak kurtulurken eşi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil; Bor İlçesi TOKİ Kavşağında süt tankeri ile çarpıştı. Kazada Emniyet Müdürü Karabörk'ün ve iki çocuğu yaralı olarak kurtulurken eşi Zuhal Karabörk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yerinde incelemeler devam ediyor.

Karabörk, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:52   Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştü
20:52   Hatay'da çıkan yangında 50 hektarlık zeytinlik kül oldu
20:52   Diyarbakır'da saman yüklü kamyondan 663 kilogram esrar çıktı
20:51   (ERZİNCAN Kurs hocası evinde ölü bulundu
20:51   - Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalete döktüler
20:50   Yan bakma cinayeti zanlısı milli kick boksçu Berke Şahin mahkemeye sevk edildi
20:50   23 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin iki tutuklama