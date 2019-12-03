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Hatay-engelliler basketbol takımı, sosyal tesislere kavuştu

Engelliler basketbol takımı, sosyal tesislere kavuştuTÜRKİYE Tekerlekli Basketbol Ligi ekiplerinden İskenderun Engelliler Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sosyal tesislerine kavuştu.

03.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:46
Engelliler basketbol takımı, sosyal tesislere kavuştu
TÜRKİYE Tekerlekli Basketbol Ligi ekiplerinden Engelliler Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sosyal tesislerine kavuştu.
Engelliler Günü nedeniyle Atatürk Anıt Alanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma programına İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun Engeliler Kulübü Başkanı Suat Atasever ile engelli bireyler katıldı. Törenin ardından engelliler basketbol takımının lokal olarak kullandığı, yenilenerek sosyal tesise dönüştürülen binanın resmi açılışı da geçekleştirildi.
Engelli bireylerin ailelerinin de katıldığı törende Başkan Tosyalı, Bugün hepimiz için çok özel bir gün, hem belediyemizin bünyesinde bulunan engelli çalışan kardeşlerimizin atölyeleri, hem de engeliler basketbol takımımıza bir kulüp binası, lokali olarak kullanılabilecek yerin açılışını yapıyoruz dedi.
Hatay-engelliler basketbol takımı, sosyal tesislere kavuştu

Dünya Engelliler Günü, İskenderun, basketbol, Güncel

Kaynak: DHA


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