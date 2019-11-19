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Hatay eşini 3 ay önce kaybettikten sonra intihar eden kadın, toprağa verildi

Eşini 3 ay önce kaybettikten sonra intihar eden kadın, toprağa verildiHatay'ın Samandağ ilçesinde 3 ay önce eşi gözü önünde dövülerek öldürülen, dün de kendisini iple asarak yaşamına son veren 3 çocuk annesi Yağmur Ç. (32), gözyaşları arasında toprağa verildi.

19.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:13
Eşini 3 ay önce kaybettikten sonra intihar eden kadın, toprağa verildi
Hatay'ın ilçesinde 3 ay önce eşi gözü önünde dövülerek öldürülen, dün de kendisini iple asarak yaşamına son veren 3 çocuk annesi Yağmur Ç. (32), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Samandağ ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. 3 kardeş, anneleri Yağmur Ç.'yi iple asılı bulunca, komşularından yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Yağmur Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yağmur Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
EŞİ YOL VERME KAVGASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ
3 ay önce Yağmur Ç.'nin gözü önünde eşi Gökhan Ç., yol verme kavgasında gözü önünde dövülerek öldürülmüştü. Gökhan Ç.'nin ölümünün ardından ilçede binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenlenmiş ve toplum içinde yaşanan şiddet olayları protesto edilmişti. Yürüyüşe Yağmur Ç. ve 3 çocuğu da katılmıştı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yağmur Ç.'nin cenazesi, bu sabah ailesine teslim edildi. Yeni Mahalle'deki evinde helallik alınmasının ardından Yağmur Ç.'nin cenazesi, Yeni Mahalle Asri Mezarlığı'na götürüldü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yağmur Ç., gözyaşları arasında eşinin mezarının yanında toprağa verildi.
Cenazeye Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Hatay eşini 3 ay önce kaybettikten sonra intihar eden kadın, toprağa verildi

Samandağ, Güncel

Kaynak: DHA


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