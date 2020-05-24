HATAY EVDE KALAN 71 YAŞINDAKİ ZEKİYE NİNE TORUNLARIYLA 'ÖRME' YAPIYOR

HATAY'ın Hassa ilçesinde Zekiye Delioğlu (71), Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağına neden olan koronavirüs salgını dönemini evinde torunlarıyla birlikte 'örme' yaparak geçiriyor.

24.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:38
HATAY'ın Hassa ilçesinde Zekiye Delioğlu (71), Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağına neden olan koronavirüs salgını dönemini evinde torunlarıyla birlikte 'örme' yaparak geçiriyor.
İlçedeki Arpalıuşağı köyünde yaşayan Zekiye Delioğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından torunlarıyla birlikte evde örgü yaparak zaman geçiriyor. Yasağa uyup, kendilerini izole ederken 4 torununun eğitimi için kazanç sağlayan Zekiye nine, eski ve kullanılmayan kazaklardan elde ettiği ipleri geleneksel yöntemlerle değerlendirerek, kullanışlı hale getiriyor.
Unutulmaya yüz tutmuş mesleği yeniden yaşatmanın heyecanını yaşayan Delioğlu, kazaklardan çözdüğü ipleri, terşi denen aletle bükerek, kirmen dediği aletle eğiriyor. Eğirdiği ipleri, torunlarının yardımıyla örerek, halk dilinde 'örme' diye adlandırılan halat haline getiriyor. Yaptığı örmeleri, 20 TL'ye satan Delioğlu, bunlardan elde ettiği gelirlerle torunlarını okutuyor.
Salgın sürecinde uzaktan eğitim alan ve evde kalan 20 yaş altı torunlarının yardımıyla orman köylülerinin çalı ve odun taşıma da sıkça kullandıkları 'örme'leri yapan Zekiye Delioğlu, "Boş zamanlarımızı örme örerek değerlendiriyoruz. Torunlarımı da yanıma alıyorum, onlara da öğretiyorum ve örmeleri birlikte yapıyoruz. Örmelerden kazandığım parayla onlara da okul harçlığı veriyorum. Bunlarla teselli oluyoruz" dedi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
HATAY EVDE KALAN 71 YAŞINDAKİ ZEKİYE NİNE TORUNLARIYLA ’ÖRME’ YAPIYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Hassa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Pakistan’daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
50 yaşındaki vatandaş, 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi Haber
50 yaşındaki vatandaş, 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi
Sokağa çıkma cezası yememek için polisten kaçan motosikletliye 12 bin lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma cezası yememek için polisten kaçan motosikletliye 12 bin lira ceza kesildi
Haberler››Güncel››HATAY EVDE KALAN 71 YAŞINDAKİ ZEKİYE NİNE TORUNLARIYLA 'ÖRME' YAPIYOR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:34: 5 il için kuvvetli yağış uyarısı - Haber 10:33: Jandarma sayesinde eşinin mezarını görüp, dua etti - Haber 10:33: Almanya'da bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılındı - Haber 10:33: Bağcılar'da havaya ateş eden şüpheliler yakalandı - Haber 10:32: Manisa'da çocuklara bayram hediyesi: 'Askıda oyuncak' - Haber 09:52: Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak - Haber 09:00: Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor - Haber 08:47: Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi - Haber 12:27: Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü - Haberler