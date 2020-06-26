HATAY Eve girip gasp yapan şüpheli, 120 saatlik kamera görüntülerinden tespit edilip, yakalandı

Eve girip gasp yapan şüpheli, 120 saatlik kamera görüntülerinden tespit edilip, yakalandıHATAY'da, girdiği evde yaşayan Suriyeli kadının cep telefonu ve altın yüzüğünü bıçak tehdidiyle gasbeden M.S.M., 120 saatlik güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.

26.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:40
Eve girip gasp yapan şüpheli, 120 saatlik kamera görüntülerinden tespit edilip, yakalandı
HATAY'da, girdiği evde yaşayan Suriyeli kadının cep telefonu ve altın yüzüğünü bıçak tehdidiyle gasbeden M.S.M., 120 saatlik güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.
Gasp olayı, 17 Haziran sabahı, Antakya ilçesine bağlı Akevler Mahallesi'nde meydana geldi.
Gasp şüphelisi, adı açıklanmayan Suriyeli kadının yaşadığı eve girdi. Kadını bıçak tehdidiyle etkisiz hale getirip, cep telefonu ile parmağındaki altın yüzüğü aldı. Ardından da kaçtı. Kadının ihbarı üzerine çalışma başlatan Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 120 saatlik kamera görüntülerini tek tek izleyen polis, şüphelinin Suriye uyruklu M.S.M. olduğunu belirledi. M.S.M., evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Evinde bulunan cep telefonu ve yüzük, sahibine teslim edildi.
M.S.M., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. HATAY Eve girip gasp yapan şüpheli, 120 saatlik kamera görüntülerinden tespit edilip, yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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