Hatay Evinin Önünden Çalınan Aracına 5 Yıl Sonra Kavuştu

Türkiye
'nin farklı illerinden çalınarak, Suriye
'ye götürülen 9 araç Türk polisinin Afrin
bölgesinde yaptığı çalışmalar neticesinde bulunarak, sahiplerine teslim edilmeye başlandı. 2014 yılında evinin önünden çalınan arabasına kavuşan Hataylı çiftçi Münir Yıldız, 'Biz unutmuştuk, devletimiz unutmamış. Allah devletimize zeval vermesinö dedi.
Geçtiğimiz yıl Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin gerçekleştirdiği Zeytin
Dalı Harekatıyla terörden arındırılan Afrin'de Türk polisi tarafından huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen yol kontrolleri ve uygulamalarda Türkiye'den çalınarak Suriye'ye geçirildi tespit edilen 9 araç ele geçirildi. Hatay, Ankara
, Kocaeli
, Gaziantep
ve Denizli
gibi illerden çalınan araçlar, polis ekipleri tarafından bulunarak Türkiye'ye getirilen araçların sahiplerine haber verildi.
'BİZ UNUTMUŞTUK, DEVLETİMİZ UNUTMAMIŞö
Aracını teslim almak için Hatay Emniyet Müdürlüğü
'ne gelen hırsızlık mağdurlarından Münir Yıldız (33), aracının yaklaşık 5 yıl önce Hatay'ın Reyhanlı
ilçesindeki evinin önünden çalındığını söyledi.
Aracının yıllar sonra bulunmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Yıldız şöyle konuştu Bir sabah kalktık baktık ki araç yok. Emniyete haber verdik, Allah onlardan razı olsun, ilgileneceklerini söylediler. Aradan 5 yıl geçti biz unutmuştuk, devletimiz unutmamış. Biz de çok araştırdık ama meğer Türkiye'de değilmiş Suriye'deymiş. Allah devletimizden razı olsun. Çok mutluyuz. diye konuştu. Sahipleri farklı illerde bulunan diğer araçlar da önümüzdeki günlerde teslim edilecek.
Hatay, Afrin, Suriye, Türkiye, Güncel
Kaynak: DHA