Haberler » Güncel » Hatay-evinin penceresinden düşerek öldü - Haber

Hatay-evinin penceresinden düşerek öldü

Evinin penceresinden düşerek öldüHatay'ın Samandağ ilçesinde Yahya Oruç (66), ikinci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

21.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:47
Evinin penceresinden düşerek öldü
'ın ilçesinde Yahya Oruç (66), ikinci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Yahya Oruç, iddiaya göre dün öğle saatlerinde evinin penceresinden bakarken dengesini kaybederek bahçeye düştü. Oruç, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oruç'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde Yeni Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hatay-evinin penceresinden düşerek öldü

Samandağ, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:02 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
20:00 Niğde'de iş arkadaşını öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
20:00 Kolombiya genel grev nedeniyle sınırlarını geçici kapattı
19:59 Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu - Menajer Ahmet Bulut
19:59 Erdoğan'a burundi büyükelçisi gerard ntahorwaroye bikebako'nun güven mektubu takdimi
19:44 St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti!
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
21.11.2019 20:04:15