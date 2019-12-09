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Hatay freni boşalan kamyon devrildi

Freni boşalan kamyon devrildiHatay'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan kamyon kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralı kurtuldu.

09.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:07Hatay freni boşalan kamyon devrildi
Freni boşalan kamyon devrildi
'ın ilçesinde, freni boşalan kamyon kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralı kurtuldu.
Belen istikametinden İskenderun'a doğru giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 PE 590 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Araç sürücüsü yol üzerinde bir araca çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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