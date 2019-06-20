HATAY Futbol okulunda zumba dansı

Futbol
okulunda zumba dansıHatay
'ın İskenderun
ilçesinde futbolcu yetiştiren ASAŞ Spor'un minik sporcuları yaz tatil döneminde velilerin de katıldığı antrenmanda zumbalı kutlama yaptı.
ASAŞ Spor Futbol Okulu, Antrenör Halit Ersoy
yönetiminde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. ASAŞ Spor Futbol Okulu geleceğin futbol yıldızlarını yetiştirmek için çalışmalarının yanı sıra düzenlediği etkinlikler, sosyal duyarlılıklarla da dikkat çekiyor. 2018-2019 Eğitim öğretim döneminin kapanması ve karnelerini alan geleceğin futbolcu adaylarına yaz tatilinde de çalışmalarını sürdüren ASAŞ Spor Futbol Okulu, velilerin de katılımıyla bir kutlama yaptı. Minik sporcular, velileriyle birlikte zumba gösterisi yaptı.