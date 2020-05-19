HATAY Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangınHATAY'ın Dörtyol ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

19.05.2020 00:21 | Son Güncelleme: 19.05.2020 00:22
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
HATAY'ın Dörtyol ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.
İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi E-5 Karayolu üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hurdaların bulunduğu kısımda çıkan yangında ara ara küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis, jandarma ve zabıta ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Birkaç saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı
Ekiplerin çalışması devam ediyor. HATAY Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: Dörtyol, Güncel, Haber

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