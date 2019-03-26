Hatay Göçmen Kaçakçılığından Yakalananlar Arasında Polis ve İmam da Var

Kaynak: DHA

Göçmen kaçakçılığından yakalananlar arasında polis ve imam da varHatay'da resmi belgede sahtecilik yaparak göçmen kaçakçılığı yapan 14 kişilik çete çökertildi. Gözaltına alınanlar arasında cami imamı ve polis memurunun da olduğu öğrenildi.Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyruklu vatandaşlara 500 dolar karşılığında sahte evrak, kimlik ve geçici izin belgeleri düzenleyen kişilere yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 4 aylık teknik takibin ardından yapılan operasyonda aralarında polis memuru M.S. ve cami imamı olduğu belirtilen M.D.'nin de bulunduğu Suriye uyruklu M.A., M.S. ve Türk vatandaşı M.S., A.K., S.A., A.D., İ.G., M.S., M.M.A., M.B., M.A. ile A.D. gözaltına alındı. 14 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet mühür basımında kullanılan metal parça, 1 adet mühür yapımında kullanılan metal parça, Suriye uyruklu şahıslara ait kimlik yapımında kullanılan fon kağıtları, 2 adet hard disk, 7 adet cep telefonu ile bunlara ait 8 adet sim kartı, 1 adet flash bellek, sahte olduğu değerlendirilen kimlik kartları ile bunların yapımında kullanılmak üzere evrak ve dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.