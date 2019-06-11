HATAY HASSA'DA KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Hatay
'ın Hassa
ilçesinde ihbar üzerine 3 TIR'da arama yapan jandarma, çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Hatay İl Jandarma
komutanığı ekipleri, Suriye
'den Türkiye
'ye giriş yapan 3 TIR'da gümrük kaçağı sigara olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, Aktepe
mahallesinde TIR'ları durdurdu. Tütün tespit köpeği Divit'in katıldığı aramalarda, TIR'lara yapılan zulalarda 42 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. TIR sürücüleri gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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