11.06.2019 11:30
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HATAY HASSA'DA KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Hatay'ın Hassa ilçesinde ihbar üzerine 3 TIR'da arama yapan jandarma, çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde ihbar üzerine 3 TIR'da arama yapan jandarma, çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Hatay İl Jandarma komutanığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan 3 TIR'da gümrük kaçağı sigara olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, Aktepe mahallesinde TIR'ları durdurdu. Tütün tespit köpeği Divit'in katıldığı aramalarda, TIR'lara yapılan zulalarda 42 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. TIR sürücüleri gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. HATAY HASSA'DA KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: DHA
Hassa, Hatay, Güncel