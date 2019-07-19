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HATAY Hukuk fakültesi öğrencisi, ölü bulundu

Hukuk fakültesi öğrencisi, ölü bulunduHatay'ın Samandağ ilçesinde hukuk fakültesi öğrencisi Adil Yapar (28), evde ölü bulundu.

19.07.2019 14:25
Hukuk fakültesi öğrencisi, ölü bulundu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde hukuk fakültesi öğrencisi Adil Yapar (28), evde ölü bulundu.
Ukrayna'da hukuk fakültesinde öğrenim gören Adil Yapar, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de ailesinin evinde yakınları tarafından hareketsiz bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yapar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan Adil Yapar'ın yakınları, gözyaşlarına boğuldu.
Adil Yapar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. HATAY Hukuk fakültesi öğrencisi, ölü bulundu
Kaynak: DHA
Samandağ, Hatay, Güncel

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