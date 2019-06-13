HATAY Hükümlü çocuklardan göz dolduran eserler

Kaynak: DHA

Hükümlü çocuklardan göz dolduran eserlerHATAY'da Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan tutuklu ve hükümlü çocukların yaptığı eserlerin yer aldığı el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirdi.Antakya'da bir AVM'de gerçekleşen açılış programına Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Tacettin Pınar, Hatay Çocuk Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmet Çelik ve çok sayıda davetli katıldı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hatay Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'nun katkılarıyla hazırlanan; bakır kabartma, resim ve el işi eserlerinin yer aldığı sergi davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Gerçekleştirilen etkinliğin cezaevindeki çocukların topluma kazandırılması açısından önemli olduğunu ifade eden Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Tacettin Pınar,'Çocuklarımızı suçtan uzak tutmak adına, ıslah olmaları adına çok güzel bir uygulama bu tür çalışmalarımız devam edecek biz de adliye ve başsavcılık olarak bu tür etkinliklere her zaman destek vereceğizö dedi.Hükümlü çocukların topluma kazandırması noktasın çeşitli etkinliklerin devam ettiğini belirten Hatay Çocuk Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmet Çelik 'Bu sergiyi düzenlememizdeki amaç çocukların çalışmalarını motive etmek, onlara heyecan katmak ve kurumumuzun varlığından Hataylı hemşerilerimizi haberdar etmektir. Bu kapsamda bugün 500'e yakın eserle buradayız bu çalışmanın yararlı ve verimli olacağını düşünüyorumö dedi. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesi ile birlikte davetli protokol ve misafirler sergiyi gezdi. Serginin hazırlanmasında 24 öğrencinin sorumluluğunu üstlenen Usta Öğretici Gülten Ergin sergide yer alan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Sergi 3 gün boyunda misafirlerin ziyaretlerine açık olacak.