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HATAY HURDA ATIKLARDAN BALİNA HEYKELİ YAPTI

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak ile kızı Dilara, hurda ve plastik parçalarları ile yaptıkları heykellerine her geçen gün bir yenisini ekliyor.

04.04.2020 09:29 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:33
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak ile kızı Dilara, hurda ve plastik parçalarları ile yaptıkları heykellerine her geçen gün bir yenisini ekliyor. Dilara Altınorak, hurda ve plastik kullanarak balina, babası Mervan ise hurda parçalarından 3 katlı pasta yaparak heykel çalışmalarına devam ediyor.
Lise öğrencisi Dilara Altınorak (19), denizden topladığı plastik ile hurdacılardan aldığı atıkları birleştirdi ve midesinde ortalama 40 kilo atıkla yaşayabilen balinanın heykelini yaptı. Yaklaşık 9 aydır hurda ve plastik sanatı ile ilgilendiğini anlatan Altınorak, "Atıklardan şimdiye kadar kartal, kelebek ve kaplumbağa heykeli yaptım. Bunun yanında çeşitli resimlerde yaparak çalışmalarımı sürdürüyorum. 4 ay önce çevre kirliliği hakkında bir proje için çalışma başlattım. Bu çalışmam sırasından midesinde 40 kilo plastik atıkla yaşayan bir balinanın hayatına ilişkin bilgiler elde ettim. Başladığım çalışmayı 4 ayda tamamladım. Bu çalışmalarımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yürüttüğü sıfır atık mavi projesini desteklemek amacıyla yaptım ve herkesi projeye destek vermeye çağırıyorum" dedi.
HURDADAN 3 KATLI YAŞ PASTA HEYKELİ
Hurda ve mozaik sanatçısı Mervan Altınorak ise kızının tasarımını hayata geçirerek 3 katlı yaş pasta heykeli yaptı. Altınorak, "Bugüne kadar hurdalarla hayvan heykelleri yaptım. Bu defa kızımın tasarımını hayata geçirdim ve 1,5 metre yüksekliğinde 80 kilogram ağırlığında 3 katlı pasta heykeli yaptım. Her defasında çalışmalarıma yenilerini eklerken, pasta heykelimin İstanbul'da bulunan çikolata müzesinde yer almasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Altınorak, yaptığı pasta heykelinde oto yedek parçaları, buji, vida, yay ve somun gibi parçaları kullandığını da kaydetti. HATAY HURDA ATIKLARDAN BALİNA HEYKELİ YAPTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Reyhanlı, Güncel

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HATAY HURDA ATIKLARDAN BALİNA HEYKELİ YAPTI
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