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HATAY HURDA ATIKLARINDAN YAPTIĞI HEYKELLER, MARDİN'DE SANAT SOKAĞINDA SERGİLENECEK

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, heykel ve mozaik sanatçısı Mervan Altınorak'ın (50) hurda atıklarından yaptığı heykeller, Mardin'de Sanat Sokağı'nda sergilenecek.

02.05.2020 09:03 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:07
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, heykel ve mozaik sanatçısı Mervan Altınorak'ın (50) hurda atıklarından yaptığı heykeller, Mardin'de Sanat Sokağı'nda sergilenecek. Altınorak, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un bizleri hurda heykel sanatında desteklemesi, sanat hayatımızda bir dönüm noktası oldu" dedi.
Mardin'deki Avrupa'nın en büyük geri dönüşüm tesisinin yöneticileri, oluşturdukları Sanat Sokağı projesi kapsamında sergilenmek üzere Hataylı sanatçı Mervan Altınorak'a hurda ve atıklardan heykel yapmasını teklif etti. Bu istek üzerine yaklaşık 8 ay hummalı şekilde çalışan Altınorak, hurda ve atıklardan yaptığı 17 heykeli Mardin'e gönderdi. Eserleri arasında at, tavus kuşu, kartal, flamingo, 2 adet balık, 7 adet kelebek, balina, kaplumbağa, kelaynak ve el üstünde dünya heykeli olduğunu söyleyen Altınorak, "Eserlerimin, Mardin Haşimoğlu Sanat Sokağı'nda sergilenecek olması beni heyecanlandırdı. Yapımını tamamladığım heykeller için yaklaşık 80 bin parça metal, plastik, elektronik atık ile çeşitli atıklar kullandım" dedi.
EŞİ VE KIZI DESTEK VERDİ
Çalışmalarında en büyük desteği eşi Nur ve kızı lise öğrencisi Dilara Altınorak'tan aldığını ifade eden Mervan Altınorak, onların da hurda heykel sanatına merak sardığını ve beraber çalışmaya başladıklarını belirtti. Kızı Dilara'nın ilk eser olarak kaplumbağa heykeli ve ardından deniz kirliliğine işaret etmek amacıyla balina heykeli yaptığını anlatan Altınorak, "Eşim Nur ise bana destek olmak amacıyla kelaynak heykeli yaptı. Heykel yapmanın mutluluğunun yanında, ailemin de sanat serüvenimde yanımda olması ayrıca beni çok mutlu etti. Kızım eğitiminden bulduğu her fırsatta atık malzemeler ile asamblaj sanatına da yöneldi ve 8 ayda 11 adet tablo yaptı" diye konuştu.
EMİNE ERDOĞAN VE BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlediği 2'nci Sıfır Atık Zirvesi'ne davet edildiklerini sözlerine ekleyen Altınorak, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un bizleri hurda heykel sanatında desteklemesi, sanat hayatımızda bir dönüm noktası oldu. Bir sanatçının devlet desteğini yanında görmesi en büyük hayalidir. Devletimiz var olsun bizi bu süreçte destekledi ve eserlerimizin İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde sergilenmesini sağladı. Bu vesile ile Türkiye'de Sıfır Atık projesinin öncüsü Sayın Emine Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyoruz. 8 aylık yoğun çalışma temposu ile geri dönüşüm atıklarıyla toplamda 17 heykel ve 11 adet tabloyu takım ruhu ile tamamlayarak teslim ettik. Bu eserleri sahiplendirdiğimiz tüm firma yöneticilerine sanata verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz." HATAY HURDA ATIKLARINDAN YAPTIĞI HEYKELLER, MARDİN’DE SANAT SOKAĞINDA SERGİLENECEK

Kaynak: DHA

Etiketler: Emine Erdoğan, Mardin, Hatay, Güncel, Haber

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