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Hatay hurda motorsikletlerden milli ekonomiye katkı

Hurda motorsikletlerden milli ekonomiye katkıHATAY'ın Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, eksikleri olup trafikten men edilerek yediemin deposuna teslim edilen motosikletler geri dönüşüme gönderildi.

17.10.2019 17:51
Hurda motorsikletlerden milli ekonomiye katkı
HATAY'ın Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, eksikleri olup trafikten men edilerek yediemin deposuna teslim edilen motosikletler geri dönüşüme gönderildi.
Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda 2918 Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden kanun maddeleri gereğince 6 ay sonunda sahipleri tarafından teslim alınmayan 2000 adet motosiklet Milli Emlak Şefliği tarafından milli ekonomiye tekrar kazandırılmak üzere yediemin deposundan tırlara yüklenerek Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na gönderildi.
Hatay hurda motorsikletlerden milli ekonomiye katkı

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Güncel

Kaynak: DHA

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