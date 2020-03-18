HATAY Hurda parçalarından, 1970'li yılların video kamerasını yaptı
Hurda parçalarından, 1970'li yılların video kamerasını yaptıHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak (50), hurda metallerden 1970'li yıllarda kullanılan video kameranın heykelini yaptı.
18.03.2020 09:19 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:22
Hurda parçalarından, 1970'li yılların video kamerasını yaptı
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak (50), hurda metallerden 1970'li yıllarda kullanılan video kameranın heykelini yaptı.
Uzun zamandır mozaik ve hurda parçalarından heykel yaparak sanatını sürdüren Mervan Altınorak, hurdalardan bu defa 1970'li yıllarda kullanılan video kameranın heykelini yaptı. Hurdaya ayrılmış oto yedek parçaları; baskı balata, yay, vida, buji gibi malzemeleri kullandığını söyleyen Altınorak, "Çalışmalarıma nostaljik açıdan bakarak bu kez video kamera yaparak yeni bir çalışma yaptım" dedi.
Eserin boyunun 182 cm ve eninin ise 110 cm, ağırlığının ise yaklaşık 50 kilogram olduğunu söyleyen Altınorak, "Bu çalışmamı yine hurda atıklarından neler yapılabileceğini göstermek ve çevreye duyarlılığı anlatmak için gerçekleştirdim" diye konuştu.
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak (50), hurda metallerden 1970'li yıllarda kullanılan video kameranın heykelini yaptı.
Uzun zamandır mozaik ve hurda parçalarından heykel yaparak sanatını sürdüren Mervan Altınorak, hurdalardan bu defa 1970'li yıllarda kullanılan video kameranın heykelini yaptı. Hurdaya ayrılmış oto yedek parçaları; baskı balata, yay, vida, buji gibi malzemeleri kullandığını söyleyen Altınorak, "Çalışmalarıma nostaljik açıdan bakarak bu kez video kamera yaparak yeni bir çalışma yaptım" dedi.
Eserin boyunun 182 cm ve eninin ise 110 cm, ağırlığının ise yaklaşık 50 kilogram olduğunu söyleyen Altınorak, "Bu çalışmamı yine hurda atıklarından neler yapılabileceğini göstermek ve çevreye duyarlılığı anlatmak için gerçekleştirdim" diye konuştu.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :HATAY Hurda parçalarından, 1970'li yılların video kamerasını yaptı
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