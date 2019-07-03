HATAY Hurda parçalarından 80 kilo ağırlığında kartal heykeli yaptı

Hurda parçalarından 80 kilo ağırlığında kartal heykeli yaptıHatay'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, 1000 adet oto yedek parçası ile 80 kilo ağırlığında kartal heykeli yaptı.Topladığı oto yedek parça ve hurdaları bir araya getiren Mervan Altınorak, kanat genişliği 180, yüksekliği ise 130 santimetre olan 80 kilo ağırlığındaki kartalı Hatay Beşiktaşlılar Derneği başkanının isteği üzerine yaptığını söyledi. Daha öncede binlerce hurda parçası kullanarak at, geyik ve flamingo heykelleri yaptığını hatırlatan Altınorak, kullandığı parçaları hurdacılardan topladığını, kartalın ayaklarının altına yay takarak rüzgarlı havada sallanmasını sağladığı heykeli bir ayda tamamladığını söyledi. Altınorak, bir amacının da mozaik ve heykel sanatının yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu belirtti.