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Hatay idlib'e tank ve iş makinesi sevkiyatı yoğunlaştı

İdlib'e tank ve iş makinesi sevkiyatı yoğunlaştıTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, çeşitli birliklerden hareket eden tank, iş makinesi ve mühimmat yüklü araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

09.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:48
'e tank ve iş makinesi sevkiyatı yoğunlaştı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, çeşitli birliklerden hareket eden tank, iş makinesi ve mühimmat yüklü araçlar 'ın ilçesine geldi.
Esad rejimi ve destekçilerinin ateşkes kararlarına uymayarak, Çatışmasızlık Bölgesi İdlib'de saldırılarını artırması, yüz binlerce sivilin Türkiye sınırına doğru zorunlu göçüne sebep oluyor. Daha fazla sığınmacı akınına izin vermeyeceğini vurgulayan Türkiye, rejimin İdlib'e yaklaşmasıyla birlikte, bölgeye askeri sevkiyatı yoğunlaştırdı. Çeşitli birliklerden yola çıkan askeri araçlar güvenlik kuvvetlerinin eşliğinde Reyhanlı'ya ulaştı. Araçlar, buradan da İdlib'de bulunan gözlem noktalarının olduğu bölgelere sevk ediliyor. Son 2 günde yaklaşık 500'e yakın aracın yer aldığı konvoy, bölgeden geçiş yaptı.
Hatay idlib'e tank ve iş makinesi sevkiyatı yoğunlaştı

Reyhanlı, Hatay, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA


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